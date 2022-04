Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einschleichdiebstahl ++ Buchholz - Steuergerät ausgebaut ++ Winsen - Transporter gestohlen

Tespe (ots)

Einschleichdiebstahl

Am 27.4.2022, in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr, kam es in der Straße Ostende zu einem Einschleichdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Während sich die Bewohner im Garten aufhielten, schlichen sich Unbekannte durch ein offenes Garagentor in das Einfamilienhaus und durchsuchten mehrere Räume. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck. Die Täter konnten unbemerkt entkommen. Der Schaden liegt bei rund 1700 EUR.

Buchholz - Steuergerät ausgebaut

In der Straße Am Langen Saal machten sich Diebe am Mittwoch, 27.4.2022 an einem Citroen Berlingo zu schaffen. In der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 14:30 Uhr bauten sie das Steuergerät aus dem Motorraum des Wagens aus und entwendet es. Der Schaden liegt bei rund 1000 EUR.

Winsen - Transporter gestohlen

In der Zeit zwischen Mittwoch, 27.4.2022, 07 Uhr und Donnerstag, 0:20 Uhr, kam in der Bahnhofstraße zu einem Kfz-Diebstahl. Unbekannte entwendeten einen grünen VW T4 Multivan vom öffentlichen Parkplatz südlich des Lidl-Marktes. Das Kennzeichen des Fahrzeugs lautet GI-KA 477. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell