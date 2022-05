Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag, 29.04.2022, 12:00 Uhr bis Sonntag, 01.05.2022, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Winsen (Luhe ) - Trunkenheit im Straßenverkehr mit Widerstand

Am Freitagabend wird in der Straße Roydorfer Weg ein Fahrzeugführer auf seine Fahrtauglichkeit hin überprüft. Hierbei wurden diverse physische Auffälligkeiten festgestellt, so dass der Fahrer die Beamten zu einer Blutprobenentnahme begleiten musste. Nachdem diese durchgeführt worden ist, war auf Grund der mangelhaften Fahrtauglichkeit an eine Weiterfahrt nicht zu denken. Daher sollte der Fahrer den Fahrzeugschlüssel zur Gefahrenabwehr an die Beamten aushändigen. Auch nach viel gutem Zureden war dieser nicht dazu zu bewegen, den Fahrzeugschlüssel auszuhändigen, woraufhin der Schlüssel abgenommen werden musste. Hierbei leistete der Fahrzeugführer Widerstand. Neben der Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, hat der Fahrzeugführer nun ein weiteres Strafverfahren auf Grund des Widerstandes gegen die Beamten zu erwarten.

Winsen Luhe/Stelle - Betrug zum Nachteil ältere Menschen

Im Laufe des Freitag und Samstag wurden mehrere ältere Menschen durch angebliche Polizeibeamte angerufen oder erhielten per WhatsApp Nachrichten. Per Telefon wurden angebliche Einbrüche in der Nachbarschaft gemeldet und die Angerufenen wurden dann nach Wertsachen befragt. Über WhatsApp wurden die angeschriebenen dazu aufgefordert einem Link zu folgen, Daten anzugeben oder Gelder zu überweisen. Seitens der Polizei wird es nicht zu derartigen Anrufen oder Nachrichten kommen, bitte klären sie Angehörige, Freunde und Nachbarn darüber auf. Im Zweifel können sich betroffene Bürger immer an ihre Polizeidienststelle wenden und Rückfrage halten.

Drage - Einbruch in Schuppen

Derzeit noch unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Mittwoch bis Freitag Zugang zu einem verschlossenen Schuppen in der Winsener Straße in Drage. Aus diesem wurde ein Quad der Marke Tai. Goldon TGB, Blade 550X LOF entwendet. Personen, die Hinweise zu möglichen Tätern oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Winsen unter 04171-7960 zu melden.

Seevetal-Meckelfeld - Sachbeschädigung auf REWE Parkplatz

Gegen 17:30 Uhr am Samstag den 30.04. parkte die Geschädigte ihren Pkw Skoda in blau auf dem Parkplatz des REWE-Marktes, Glüsinger Straße 56, um einkaufen zu gehen. Als sie nach ca. 15 Minuten wiederkam, musste sie Kratzer auf der gesamten rechten Fahrzeugseite feststellen. Die Polizei Seevetal bittet um sachdienliche Hinweise auf den Verursacher unter 04105-6200.

Buchholz - Vandalismus nach Party auf Gelände Grundschule

Durch den Hausmeister der Grundschule Steinbeck in der Straße Am Kattenberge wird mitgeteilt, dass in der Nacht von Freitag auf Samstag offensichtlich mehrere Personen auf dem Gelände der Schule gefeiert haben. Die Hinterlassenschaften dieser Feier in Form von zwei Dutzend kaputt geworfenen Flaschen, die im Kies und Sand der Spielflächen und auf dem Schulhof verteilt lagen, mussten aufwendig durch den Hausmeister entfernt werden, damit sich am Montag zu Schulbeginn keiner der Schüler verletzt. Vor Ort bleibt dabei nur Kopfschütteln über so viel Gedankenlosigkeit der unbekannten Verursacher.

Neu Wulmstorf - Einbrüche in Wohnhäuser

Im Zeitraum von Freitag, 29.04., 15:30 Uhr bis Samstag, 30.04., 11:00 Uhr kletterte ein Täter auf den Balkon eines Wohnhauses im Boskoopstieg und hebelte hier ein, wo die Räumlichkeiten durchsucht wurden. Terrassenfenster auf. Auf diesem Wege gelang der Zutritt in die Wohnung. Zum Stehlgut können noch keine Angaben gemacht werden. Zwischen Sonntag, 24.04. und Samstag 30.04. begibt sich ein Täter im Postweg an die Terrassentür eines Mittelreihenhauses und hebelt hier die Tür auf, verschafft sich so Zutritt zur Wohnung und durchsucht diese. Der Täter erbeutet ein Portemonnaie.

