POL-WL: Kind von Auto erfasst und schwer verletzt ++ Seevetal - Einbruch in Firmengebäude ++ Seevetal - Gewässerverunreinigung nach illegaler Müllentsorgung

Kind von Auto erfasst und schwer verletzt

Am Sonntag ereignete sich gegen 16:35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Osttangente, bei dem ein 13-jähriges Kind schwer verletzt wurde. Der Junge aus Winsen wollte an der Fußgänger-Bedarfsampel Höhe Borsteler Grund mit seinem Hoverboard die Straße überqueren und wurde dabei von einem herannahenden VW Golf erfasst. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der 32-jähriger Fahrer kurzzeitig abgelenkt war und deshalb das für ihn geltende Rotlicht der Ampel nicht rechtzeitig bemerkt hatte. Der Junge erlitt durch den Zusammenstoß schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind in eine Hamburger Klinik. Die Osttangente war für die Dauer der Unfallaufnahme, bei welcher auch ein Gutachter zum Einsatz kam, voll gesperrt.

Seevetal/Ohlendorf - Einbruch in Firmengebäude

Unbekannte sind am Sonntag in der Zeit zwischen 09 und 17 Uhr in das Bürogebäude des Gemüsehandels an der Ohlendorfer Straße eingebrochen. Die Täter hebelten mehrere Fenster auf und durchwühlten die Büros, bevor sie unerkannt entkommen konnten. Ob sie bei dem Einbruch Beute machten, ist bislang unklar.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Seevetal unter Tel. 04105-6200, in Verbindung zu setzen.

Seevetal/Maschen - Gewässerverunreinigung nach illegaler Müllentsorgung

Die Polizei Seevetal sucht die Verantwortlichen einer Umweltstraftat. Unbekannte hatten an einem Feldweg nahe des Maschener Kreuzes mehrere Müllsäcke mit alten Baumaterialien -darunter auch undichte Kanister mit Lack- abgestellt und damit die Gefahr einer Gewässerverunreinigung des angrenzenden Grabens hervorgerufen. Diese Feststellungen machten die Beamten der Polizei Seevetal nach einem Hinweis am Sonntagvormittag.

