Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. RW) Unfall beim Wendeversuch

Deißlingen-Lauffen (ots)

Beim Versuch, auf der B27 zwischen Rottweil und Lauffen zu wenden, ist es am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr zu einem Unfall gekommen. Eine 74-jährige Ford-Fahrerin, die auf dem neuen Kreisel auf der Rottweiler Saline versehentlich die falsche Ausfahrt genommen hatte, wollte auf Höhe des Parkplatzes "Am Schacht" wenden. Sie bremste stark ab, weshalb eine 72-jährige VW-Fahrerin, die ihr Richtung Deißlingen hinterherfuhr, zum Überholen ansetzte. Dabei prallten die beiden Fahrzeuge zusammen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an den Autos, die wegen den starken Beschädigungen abgeschleppt werden mussten, auf 15.000 Euro. Verletzte gab es nicht.

