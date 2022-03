Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. RW) Männer versuchen Auto aufzubrechen

Deißlingen (ots)

Zwei noch unbekannte Männer haben sich in der Nacht zum Dienstag an der Tür eines Opels zu schaffen gemacht, der in der Gupfenstraße abgestellt war. Ein Passant hatte gegen 1.30 Uhr die beiden dabei bemerkt und angesprochen. Daraufhin machten sie sich sofort aus dem Staub. Die Polizei leitete zwar sofort eine Fahndung ein, diese verlief aber erfolglos. In unmittelbarer Nähe das Tatorts fanden sie aber Werkzeug, das zu dem Aufbruchsversuch verwendet worden sein dürfte. Von den beiden Tätern, die etwa 180 Zentimeter groß und mit dunklen Winterjacken und Jogginghosen bekleidet waren, fehlt bislang jede Spur. Wie hoch der Schaden am Schloss des Autos ist, steht noch nicht fest.

