Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall mit erheblichem Blechschaden (07.03.2022)

Singen (ots)

Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 17.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montagmorgen, gegen 9 Uhr, auf der Radolfzeller Straße ereignet hat. Ein 74 Jahre alter Fahrer eines Renault Captur war auf der Radolfzeller Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Dabei fuhr er mehrfach auf einen vor ihm fahrenden Fiat eines 57-Jährigen auf, setzte seine Fahrt jedoch bis in die Ekkehardstraße fort. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Kopfplatzwunde bei dem 74-Jährigen fest, die durch einen hinzugerufenen Krankenwagen untersucht wurde. Ursächlich für den Unfall dürften gesundheitliche Probleme bei dem betagten Autofahrer gewesen sein.

