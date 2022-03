Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mahlspüren im Tal, Lkr. Konstanz) Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt (07.03.2022)

Mahlspüren im Tal (ots)

Ein 69-jähriger Pedelec-Fahrer ist bei einem Unfall am Montagmittag auf der Landesstraße 205 zwischen Mahlspüren i.T. und Seelfingen schwer verletzt worden. Gegen 14.20 Uhr hielt sich der Pedelec-Fahrer im Bereich der Bushaltestelle Neumühle auf und wollte dann auf die L 205 fahren beziehungsweise diese überqueren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Touran, dessen 49-jähriger Fahrer auf der L 205 in Richtung Mahlspüren unterwegs war. Der Radfahrer, der einen Helm trug, zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Nach einer Erstbehandlung durch die eintreffenden Rettungskräfte musste der Mann zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

