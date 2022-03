Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Betrunkener Autofahrer (07.03.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Betrunken in eine Polizeikontrolle geraten ist ein Autofahrer am Montagabend kurz vor Mitternacht auf der Gewerbestraße. Bei der Überprüfung eines 43-jährigen Renault Fahrers stieg den Beamten Atemalkoholgeruch in die Nase. Ein Alkoholtest mit einem Wert von knapp einem Promille bestätigte den Verdacht, weshalb der Mann sein Auto stehen lassen musste. Er gelangte wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss zur Anzeige.

