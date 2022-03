POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Polizei erwischt mehrere Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss (07.03.2022)

Zimmern ob Rottweil (ots) - Zu einem Auffahrunfall kam es am Montag auf der A81 zwischen Rottweil und Villingen-Schwenningen, bei dem die beiden beteiligten Autos erheblich beschädigt wurden. Der 20-jährige Fahrer eines Geländewagens fuhr gegen 11.30 Uhr in Richtung Singen auf den vor ihm fahrenden VW so heftig auf, dass dieser in die Leitplanke geschoben wurden. ...

