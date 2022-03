Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Fensterscheiben an einem Firmengebäude der Föhrenstraße beschädigt - Polizei bittet um Hinweise (05. - 07.03.2022)

Tuttlingen (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes, vermutlich in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen, haben unbekannte Täter vier zur Bodenseestraße gelegene Fensterscheiben des Firmengebäudes eines Schokoladenherstellers aus der Föhrenstraße mutwillig beschädigt. Durch die Tat entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Möglicherweise besteht auch ein Zusammenhang mit der Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle im Lohmehlenring am vergangenen Wochenende (wir berichteten bereits). Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung am Gebäude des Schokoladenherstellers und bittet um sachdienliche Hinweise.

