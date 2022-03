Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81/Zimmern ob Rottweil) Am Steuer eingeschlafen - Auffahrunfall

Zimmern ob Rottweil (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montag auf der A81 zwischen Rottweil und Villingen-Schwenningen, bei dem die beiden beteiligten Autos erheblich beschädigt wurden. Der 20-jährige Fahrer eines Geländewagens fuhr gegen 11.30 Uhr in Richtung Singen auf den vor ihm fahrenden VW so heftig auf, dass dieser in die Leitplanke geschoben wurden. Danach geriet er selbst ins Schleudern und krachte ebenfalls in Schutzplanken. Sowohl er, als auch der 46-jährige Fahrer im VW wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Wie es sich bei der Unfallermittlungen herausstellte, war der Jeep-Fahrer kurz zuvor am Steuer eingenickt. Zudem hatte er auch keinen Führerschein und den Geländewagen auch unbefugt benutzt. Wegen des Unfalls musste die rechte Fahrspur eine Zeitlang gesperrt werden. Es gab dadurch Behinderungen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar.

