Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Festnahme nach Einbruch in Bürogebäude

Bad Segeberg (ots)

Am frühen Samstagmorgen, den 05.02.2022, ist es in der Straße "An der Mühlenau" dank einem aufmerksamen Zeugen zur Festnahme eines Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung nach einem Einbruch in ein Bürogebäude gekommen.

Um 01:58 Uhr vernahm der Zeuge einen akustischen Alarm und sah kurz darauf eine Person das Gebäude unter anderem mit zwei Getränkekisten und zwei Bauhelmen verlassen.

Der Zeuge alarmierte die Leistelle und beschrieb den Unbekannten, der sich in Richtung Bahnhof zu Fuß entfernte.

Mehrere Streifenwagen begaben sich in die Fahndung und stellten einen 41-jährigen Tatverdächtigen in der nahen Unterführung.

Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn auf das Revier.

Neben Softdrinks und Wasserflaschen hatte der Festgenommen noch Zuckerwürfel, Kaffeesahne, zwei Bauhelme und Haushaltartikel in den beiden Kisten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe wurde der Festgenommen im Laufe des Tages einem Haftrichter beim Amtsgericht Itzehoe vorgeführt.

Durch das Gericht wurde Haftbefehl erlassen, so dass sich der Beschuldigte jetzt in einer Justizvollzugsanstalt befindet.

Ihm droht ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell