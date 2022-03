Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Aufmerksame Zeugin vereitelt Unfallflucht (7.03.2022)

Radolfzell (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat am Montag, gegen 15.30 Uhr, eine Unfallflucht in der Hauptstraße vereitelt. Sie beobachtete wie ein Fahrer eines grauen Skoda Octavias einen am Fahrbahnrand geparkten BMW beschädigte und weiterfuhr, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen und trug damit maßgeblich dazu bei, dass die Halterin des beschädigten Autos nicht auf dem Schaden von rund 2.000 Euro sitzen blieb. Der Verantwortliche muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

