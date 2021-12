Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkrs. Konstanz) Vorfahrt missachtet (29.12.2021)

Reichenau (ots)

Keine Verletzten, aber Sachschaden von über 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 10.45 Uhr im Einmündungsbereich Kindlebildstraße / "Am Wollmatinger Ried" entstanden. Ein von der Straße "Am Wollmatinger Ried" kommender 80-jähriger Audi-Fahrer wollte nach links in die Kindlebildstraße einbiegen. Hierbei übersah er den Mini einer in Richtung Lindenbühl fahrenden 19-jährigen Frau. Beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell