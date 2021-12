Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkrs. Konstanz) Unfall im Einmündungsbereich (28.12.2021)

Engen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 16.00 Uhr im Bereich der Einmündung der Straßen "Hohenkräher Bühl" / Schlossstraße (K 6127) ereignet hat. Ein aus Richtung "Hohenkräher Bühl" kommender 53-jähriger VW-Fahrer wollte nach links in die Kreisstraße einbiegen. Zugleich war eine 91-jährige, vorfahrtsberechtigte Toyota-Fahrerin in Richtung Ortsmitte unterwegs. Nach Angaben des 53-Jährigen blinkte der Toyota rechts, so dass er davon ausging, dass die Autofahrerin abbiegen wollte und er daraufhin losfuhr. Als die 91-Jährige jedoch geradeaus weiterfuhr, kollidierten die Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge, an denen ein Gesamtsachschaden von über 9.000 Euro entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei bittet Personen, die den Unfall beobachten konnten, sich an das Polizeirevier Singen, Telefon 07731 888-0, zu wenden.

