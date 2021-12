Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Verkehrspolizei beanstandet Kühltransporter

Zimmern ob Rottweil (ots)

Die Verkehrspolizei hat am Dienstag auf dem Autobahnparkplatz Eschachtal einen Kleinlastwagen genauer unter die Lupe genommen, der in seinem Kühlaufbau frische Lebensmittel transportierte. Sie hat dabei zahlreiche Verstöße festgestellt. Aufgefallen war der Siebeneinhalbtonner aus dem Kreis Böblingen, weil die Zwillingsreifen an der Hinterachse stark walkten und der Laster nur mit geringer Geschwindigkeit die Steigung schaffte. Bei der näheren Kontrolle der Ladung fiel den Beamten dann sofort die große Menge an Lebensmitteln auf, die der Fahrer geladen hatte. Sie war nicht nur um drei Tonnen überschritten, sondern zudem herrschten auch zu hohe Temperaturen im Laderaum, zumal Gefriergut transportiert wurde. Der 33-jährige Fahrer, der regelmäßig Lebensmittel von Stuttgarter Großmärkten in den Südschwarzwald transportiert, war auch kein Unbekannter. Er war bereits mehrfach wegen derartigen Verstößen aufgefallen und zudem war nun auch seine Berufskraftfahrerlizenz abgelaufen. Die Polizei informierte die Lebensmittelüberwachung beim Landratsamt und brachte die Verstöße zur Anzeige. Den Fahrer erwartet nun ein empfindliches Bußgeld.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell