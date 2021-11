Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Glasscheiben beschädigt

Greiz (ots)

Weida: Der 23-Jährige, der die Polizei bereits am 24.11.2021 beschäftigte (Pressemeldung vom 25.11.2021) warf am gestrigen Tag (25.11.2021) mehrere Fensterscheiben eines Hauses in der Straße der Frohen Zukunft ein. Er wurde inzwischen in die Obhut medizinischer Fachkräfte übergeben. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde erstattet.

