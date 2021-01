Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Niedersimten (ots)

Gestern, um 15:03 Uhr, befuhr ein 38jähriger Pirmasenser mit seinem Opel Frontera die Lothringer Straße in Fahrtrichtung Pirmasens. In Gegenrichtung kam ihm ein weißer Ford Kuga entgegen. Auf der Seite des Frontera-Fahrers war ein VW Bus geparkt. Nach dessen Einschätzung war genug Platz auf der Fahrbahn, so dass beide Fahrzeuge die Engstelle gleichzeitig passieren konnten. Auf Höhe des Busses habe der Fahrer des weißen Kuga aber plötzlich einen Schlenker nach links gemacht, weshalb der Frontera nach rechts ausweichen musste. Dabei kam es zur Kollision der Außenspiegel des Opel und des VW. Der Fahrer des Kuga setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort. An den beiden anderen Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden in Höhe von circa 100 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

