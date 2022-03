Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Renault Duster angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen (07.03.2022)

Singen (ots)

Ein Unbekannter ist am Montag, zwischen 7 Uhr und 16 Uhr, auf einem Firmenparkplatz am "Alusingenplatz" gegen einen dort abgestellten Renault Duster gefahren. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Durch den Unfall wurde der auf dem Parkplatz geparkte Renault Duster im Bereich des hinteren, rechten Kotflügels zerkratzt und eingedellt. Den entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro. Personen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonstige Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

