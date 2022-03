Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unbekannte entzünden Sperrmüll

Rottweil (ots)

Wegen Brandstiftung ermittelt die Polizei, weil zwei Möbelstücke, die im Hinterhof des Magnus Gymnasiums zur Abholung abgestellt waren, am Montag plötzlich brannten. Ein Schüler hatte gegen 15 Uhr den Brand entdeckt und Hilfe gerufen. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften an und löschte den brennenden Sperrmüll, der sich neben einer Garage befand und der bereits von Helfern mit Feuerlöschern in Schach gehalten wurde. Es konnte dadurch verhindert werden, dass die Flammen auf das Garagengebäude übergreifen konnten. Wie der Brand entstand, ist noch unklar. Beamte der Spurensicherung der Kriminalpolizei haben den Brandort untersucht. Ob Kinder oder Jugendliche mit dem Brand zusammenhängen, die kurz zuvor von dem Gelände wegrannten, wird von der Polizei noch überprüft.

