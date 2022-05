LPI-GTH: Einbruch in Keller

Gotha (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bisher unbekannte Täter einen Verkaufsstand in der Straße Am Königsbrunnen in Gotha auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der LPI Gotha unter Angabe der Nummer 0126123/2022 zu melden. (dg) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de ...

