LPI-GTH: Einbruch in Verkaufsstand

Eisenach/Stockhausen (Wartburgkreis) (ots) - Unbekannte Täter beschädigten am Freitag zwischen 18.30 und 20.45 Uhr zwei Pkw, die in Stockhausen, in der Straße "Vor dem Melmen" am dortigen Feuerwehrgerätehaus geparkt waren. An einem VW und einem Seat wurde jeweils der Lack zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 5.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach (Hinweisnummer ...

