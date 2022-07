Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever

Sande (ots)

Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Am 22.07.2022, gegen 15:40 Uhr, kam es auf der K 91, Altgödenserhörn, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw mit mehreren leicht verletzten Personen. Der Unfallverursacher will aus der untergeordneten K 91 nach links auf die bevorrechtigte B 436 einbiegen. Hierbei übersah er die von links kommende Unfallbeteiligte. Bei dem Unfall werden 3 Personen leicht verletzt. Bei einer Person handelte es sich um einen Säugling. Alle Beteiligten Personen werden in ein Krankenhaus verbracht.

