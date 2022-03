POL-GF: Unbekannte legen Fressköder aus

Wilsche (ots) - Am Montagabend gegen 18:10 Uhr befuhr ein 9-jähriges Mädchen mit ihrem Tretroller die Straße "An der Marsch" in Richtung "Alte Poststraße" in Wilsche. Das Mädchen sowie ihre gleichaltrige Begleiterin auf einem Fahrrad waren auf dem Rückweg vom Fußballtraining, als sie von einem weißen PKW überholt wurden. Beim Überholvorgang kam der PKW den ...

mehr