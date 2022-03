Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Mädchen

Wilsche (ots)

Am Montagabend gegen 18:10 Uhr befuhr ein 9-jähriges Mädchen mit ihrem Tretroller die Straße "An der Marsch" in Richtung "Alte Poststraße" in Wilsche. Das Mädchen sowie ihre gleichaltrige Begleiterin auf einem Fahrrad waren auf dem Rückweg vom Fußballtraining, als sie von einem weißen PKW überholt wurden. Beim Überholvorgang kam der PKW den beiden Mädchen so nah, dass die 9-jährige Tretroller-Fahrerin nach rechts ausweichen musste. Hierbei kam sie auf dem unbefestigten Fahrbahnrand zu Fall und verletzte sich am Arm. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern.

Nach Angaben des 9-jährigen Mädchens war die Straße zum Unfallzeitpunkt stark befahren, weshalb Zeugen des Unfalls gebeten werden sich mit der Polizei Gifhorn unter 05371 980 0 in Verbindung zu setzen.

