Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Betrunkener Pkw-Fahrer fährt gegen Hauswand

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Mörse, Letzinger Straße

27.07.2021, 22.20 Uhr

Ein 46-jähriger Pkw-Fahrer fuhr Dienstagabend in der Letzinger Straße mit 3,07 Promille beim Einparken gegen eine Hauswand. Verletzt wurde niemand. Es entstand leichter Sachschaden.

Aufmerksamen Zeugen fiel am späten Dienstagabend der Fahrer eines Pkw auf, der in Schlangenlinien fuhr und mehrfach Bordsteine verschiedener Verkehrsinseln striff. Umgehend riefen die ebenfalls in einem Pkw fahrenden Zeugen die Polizei und behielten den Fahrer im Auge. Kurz nach dem Anruf bog der Fahrer ab und beschädigte beim Einparken eine Hauswand. Die in der Zwischenzeit eingetroffenen Einsatzkräfte stellten bei dem 46-Jährigen erheblichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 3,07 Promille. Daraufhin wurde im Klinikum eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell