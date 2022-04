Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Ahlener forderte Herausgabe eines Koffers

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 31.3.2022, 13.25 Uhr kam es in einem Geschäft an der Oststraße in Ahlen zu einem Einsatz wegen eines Koffers. Diesen hatte ein 43-Jähriger dort stehen gelassen und das Ladenlokal verlassen. Ein 40-jähriger Ahlener nahm den kleinen Koffer mit minderwertigen Schmuckstücken an sich und meldete sich deswegen beim Personal. Als der 43-Jährige kurz darauf zurück in das Geschäft kam und seinen Koffer forderte, wollte man diesen nicht herausgeben. Daher wurde der 43-Jährige aggressiv und riss das Gepäckstück an sich. Bei der Flucht aus den Verkaufsräumen schubste er eine 30-Jährige, die dadurch leicht verletzte wurde. Rettungskräfte brachten die Schwangere vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Während seiner Flucht täuschte er gegenüber zwei Frauen, die ihn aufhalten wollten, den Besitz eines Messers vor. Polizisten waren schnell vor Ort und hielten den Ahlener auf der Gerichtsstraße fest. Die Beamten überprüften die Personalien des Mannes, stellten den Koffer samt Inhalt sicher und befragten Zeugen zum Vorfall. Anschließend entließen die Einsatzkräfte den 43-Jährigen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell