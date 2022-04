Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Unfallverursacher gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Unfallverursacher, der am Mittwoch, 30.3.2022, zwischen 11.00 Uhr und 14.00 Uhr gegen einen blauen Skoda Fabia fuhr. Der hinten links beschädigte Pkw stand auf dem Parkplatz des Ärztezentrums des Krankenhauses an der Parkstraße in Ahlen. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Fahrer oder Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

