Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Farbschmierereien auf Sportplätzen festgestellt - Polizei bittet um Hinweise

Hagenow (ots)

Auf zwei Sportplätzen in Hagenow wurden am Freitagmorgen mehrere Farbschmierereien festgestellt. Betroffen waren die Sportanlagen in der Eisenbahnstraße sowie in der Parkstraße. Unter anderem wurden ein Verkaufsstand, eine Trainerbank sowie mehrere Werbetafeln mit Sprüchen beschmiert, die inhaltlichen einen Bezug zu einem Rostocker Fußballklub aufweisen. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf und ermittelt jetzt in diesem Fall. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.

