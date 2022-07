Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW geriet in Brand

Banzkow (ots)

In Banzkow ist am frühen Freitagmorgen ein parkender PKW in Brand geraten. Ein Anwohner hatte gegen 00:30 Uhr zunächst einen lauten Knall wahrgenommen und dann das brennende Auto, das auf einem Parkplatz stand, entdeckt. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand wenig später. Augenscheinlich war das Feuer im Bereich des Motorraumes ausgebrochen. Der am Fahrzeug entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, stellte die Polizei das Fahrzeug zur kriminaltechnischen Untersuchung sicher.

