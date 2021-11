Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Ohne Fahrerlaubnis mit nicht zugelassenem Fahrzeug unterwegs

Grünstadt (ots)

Zu einer folgenreichen Verkehrskontrolle kam es am 01.11.2021, gegen 15:30 Uhr. Hierbei wurde durch Polizeibeamte der PI Grünstadt ein Mitsubishi in der Hauptstraße in Kleinkarlbach einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die Fahrzeugführerin den Pkw führte, ohne im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Zudem war das Fahrzeug aktuell nicht zugelassen und wurde somit ohne Versicherungsschutz sowie unter Umgehung der Kraftfahrzeugsteuer geführt. Gegen die 33-jährige Fahrerin wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Da dies nicht das erste verkehrswidrige Verhalten der Dame war, wurde außerdem das Fahrzeug präventiv mit dem Ziel der Verwertung sichergestellt. Des Weiteren stellten die Beamten fest, dass gegen den Beifahrer ein aktueller Haftbefehl vorlag. Dieser konnte in der Folge ebenfalls vollstreckt werden.

