Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Gemeinsamer Ausflug zum Tuningunternehmen unter Betäubungsmitteleinfluss

Worms (ots)

Am 01.11.2021 gegen 10:32 Uhr befuhren ein Lamborghini und ein McLaren die Raststätte Wonnegau-West an der A61. Die aus den Niederlanden stammenden Fahrzeuge wurden auf dem Raststättengelände einer Kontrolle unterzogen. Der 38-jährige Lamborghini-Fahrer, sowie der 42-jährige McLaren-Fahrer zeigten im Rahmen der Verkehrskontrolle drogentypische Ausfallerscheinungen. Bei beiden Fahrern fiel der Urintest positiv aus. Der 38-jährige konsumierte Cannabis, der 42-jährige Kokain. Beide waren zusammen am Morgen in den Niederlanden gestartet um den McLaren an ein Tuningunternehmen im Süden Deutschlands zu übergeben. Die Fahrt war jedoch auf der Raststätte nach den positiven Urintests beendet. Kurz zuvor, gegen 10:20 Uhr, fiel bereits ein belgisches Fahrzeug auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz auf, welches auf der Raststätte Wonnegau-Ost einer Kontrolle unterzogen wurde. Auch hier konnten beim 44-jährigen Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden, welche durch den auf Amphetamin und Methamphetamin positiven Urintest bestätigt wurden. Hierbei konnten bei der Fahrzeugdurchsuchung beim Fahrer ebenfalls noch Ecstasy-Tablette, sowie beim 44-jährigen Beifahrer geringe Mengen Marihuana aufgefunden werden. Die 3 Fahrzeugführer erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Trunkenheit im Verkehr, sowie den Beifahrer ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

