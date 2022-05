POL-PDNR: Mehrere Katalysatordiebstähle in Kirchen/Sieg

Linz (Rhein) (ots) - Am Nachmittag des gestrigen Tages wurde in Linz, Asbacher Straße für die Dauer von 5 Stunden eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Hierbei fielen insgesamt 72 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit auf. in 62 Fällen bewegten sich die Überschreitungen im Sanktionsbereich einer Verwarnung, in 10 Fällen führten sie zu Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

