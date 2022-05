POL-PDNR: Geschwindigkeitsüberwachung

57537 Mittelhof, Blickhausen, K 129 (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer räumte in der Zeit von Do., 05.05.2022, 17:30 Uhr und Fr., 06.05.2022, 06:30 Uhr, an einer Baustelle die Baustellenabsperrung (Absperrbaken und Verkehrszeichen/Verbot der Durchfahrt) zur Seite und durchfuhr trotz Verbot den Baustellenbereich über die K129 in Richtung K126. Hier war kurz zuvor eine neue Teerdecke aufgebracht worden. Dadurch wurde ...

mehr