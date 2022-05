Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Beschädigung einer neuen Teerdecke

57537 Mittelhof, Blickhausen, K 129 (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer räumte in der Zeit von Do., 05.05.2022, 17:30 Uhr und Fr., 06.05.2022, 06:30 Uhr, an einer Baustelle die Baustellenabsperrung (Absperrbaken und Verkehrszeichen/Verbot der Durchfahrt) zur Seite und durchfuhr trotz Verbot den Baustellenbereich über die K129 in Richtung K126. Hier war kurz zuvor eine neue Teerdecke aufgebracht worden. Dadurch wurde die Teerdecke eingedrückt und beschädigt. Bei dem Fahrzeug dürfte es sich um einen LKW bzw. einen Bus gehandelt haben. Der Sachschaden an der Teerdecke beläuft sich auf ca. 50.000 EUR. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

