POL-PDNR: Wissen - Sachbeschädigung an Wegekreuz

Unkel (ots) - Am Donnerstagabend gegen 22:20 Uhr kam es in Unkel in der Bahnhofstraße, Ecke Fritz-Henkel-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Zeugin teilte mit, dass sie ein stark beschleunigendes Fahrzeug mit quietschenden Reifen und kurz darauf einen Knall gehört habe. Bei einer Überprüfung durch eine Streife konnten an o.g. Örtlichkeit eine komplett beschädigte Straßenlaterne und ein zerstörter Zaun festgestellt werden. Der entstanden Schaden dürfte in ...

mehr