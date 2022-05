POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht nach Spiegelunfall

Rheinbrohl (ots) - Über die nun schon sehr häufig gemeldete Vorgehensweise, wurde ein 76 jähriger Mann aus Rheinbrohl via Whatsapp kontaktiert. Angeblich habe der Sohn eine neue Handynummer und benötige nun 750 Euro. Der Vater wurde misstrauisch und reagierte sehr gut. Er bat den angeblichen Sohn darum, via Skype in Kontakt zu treten, um die Details persönlich zu besprechen. Sofort wurde der Betrugsversuch seitens des angeblichen Sohnes beendet. Wir möchten auch an ...

mehr