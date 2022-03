Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Dehnfugenbrand (09.03.2022)

Konstanz (ots)

Ein Dehnfugenbrand an einem Gebäude in der Salmannsweilergasse hat am Mittwochmorgen, gegen 9 Uhr, zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Im Zuge von Bauarbeiten kam es zu einem Schwelbrand in einer alten Dehnfuge, der sich so über eine angrenzende Hauswand bis zu einem Fahrstuhlschacht "vorarbeitete". Hier kam es dann zu einer starken Verrauchung. Der Schwelbrand konnte durch die Feuerwehr, die mit 30 Helfer im Einsatz war, gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Den durch den Brand und die Löscharbeiten am Gebäude entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 90.000 Euro.

