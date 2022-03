Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Vandalismus in Kirche - Polizei bittet um Hinweise (08.03.2022)

Steißlingen (ots)

Unbekannte Täter haben im Laufe des Dienstags in einer Kirche in der Hauptstraße ihr Unwesen getrieben. Sie warfen diverse Gegenstände um, zündeten Zettel an, beschädigten die Kanzel und ein darauf befindliches Mikrofon. Die Höhe des angerichteten Schadens ist bislang noch nicht bekannt. Personen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Steißlingen unter der Tel. 07738 97014 in Verbindung zu setzen

