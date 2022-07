Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Grenzach: Brand in Mehrfamilienhaus - ein schwer verletzter Bewohner und ein leicht verletzter Feuerwehrmann

Freiburg (ots)

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten am Montag, 25.07.2022, gegen 14.20 Uhr, zu einem gemeldeten Brand in die Basler Straße aus. In einer Wohnung im zweiten Obergeschoss war ein Feuer ausgebrochen aus. Bei dem Gebäude handelte es sich um ein Mehrfamilienhaus mit Gaststätte im Erdgeschoss. Von 20 Parteien wird das Gebäude aktuell bewohnt, die meisten Bewohner waren aber zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus. Die weiteren Personen konnten sich selbstständig aus dem Haus begeben. Ein 72 Jahre alter Mann, welcher sich in der betroffenen Wohnung aufhielt, wurde während der Löscharbeiten gefunden und von der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung, wurde ärztlich erstversorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zu diesem Zeitpunkt bestand laut Notarzt Lebensgefahr. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ein Feuerwehrmann musste wegen Kreislaufproblemen ärztlich behandelt werden. Die Wohnung im zweiten Obergeschoss wurde komplett beschädigt. Darüber hinaus wurde die unterhalb liegende Wohnung durch die Löscharbeiten in Mitleidenschaft gezogen. Nach derzeitigem Stand muss von einem Sachschaden von rund 50000 Euro ausgegangen werden. Ermittlungen zur Brandursache sind im Gange. Die B 34 musste voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Grenzach-Wyhlen war mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort. Neben der Polizei waren weiter zwei Fahrzeuge vom Rettungsdienst mit Notarzt und ein Rettungshubschrauber der Rega im Einsatz.

md/ma

