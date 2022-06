Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 30.06.2022

Goslar (ots)

Goslar

- Einbruch in Tierarztpraxis

Am 29.06.2022, zwischen 12.30 Uhr und 13.50 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Tierarztpraxis in der Glockengießerstraße ein.

Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten neben anderen Wertgegenständen auch Medikamente, die in der Veterinärmedizin u.a. zum Einschläfern von Tieren eingesetzt werden.

Die Einnahme dieser Substanzen kann auch für den Menschen tödlich sein.

Der Gesamtschaden wird nach ersten Ermittlungen auf rund 500 Euro geschätzt.

Das für die Ermittlungen zuständige 2. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes in Goslar bittet Personen, die zur Tatzeit, bzw. im Vorfeld Ungewöhnliches im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

- Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am 29.06.2022, gegen 09.50 Uhr, ein 45-Jähriger Mann aus Goslar in seinem Pkw Mercedes in der Straße Grauhöfer Landwehr kontrolliert. Hierbei konnte durch die Polizeibeamten eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden. Zudem räumte der Goslarer den vorherigen Konsum ein. Ihm wurde im Anschluss von einem Arzt eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

-Lüdke, KHK-

