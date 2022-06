Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall am Mittwoch, den 29.06.2022, 12:02 Uhr:

Die 29jährige Fahrerin eines BMW 320 I befuhr die L 518 aus Oker kommend in Richtung Vienenburg. Aus der Gegenrichtung kam die 65jährige Fahrerin eines Toyota Aygo und bog an der Einmündung nach links zur K 25/Immenröder Straße ab. Beim Abbiegen übersah sie den BMW, so dass es zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin im BMW leicht verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 10000,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell