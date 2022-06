Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 30.06.2022

Goslar (ots)

Seesen

Am 28.06.2022 um 13:07 Uhr kommt es zu einem Verkehrsunfall auf der B 82 auf Höhe der Autobahnauffahrt zur A7. Der 35jährige Geschädigte, welcher aus Richtung Goslar in Richtung Rhüden fuhr, muss mit seinem PKW Audi aufgrund stockendem Verkehr verkehrsbedingt halten. Dies erkennt der 50 jährige Unfallverursacher, welche hinter dem Audi in gleicher Richtung fährt, mit seinem Peugeot zu spät und fährt auf den Haltenden auf. Es entsteht erheblicher Sachschaden von ca. 30.000,- Euro. Der 50jährige Verursacher verletzt sich hierbei leicht.

Langelsheim

Am 29.06.2022 gegen 12:50 Uhr kommt es in Lutter in einer Werkstatt zu einem Diebstahl von Bargeld. Ein zur Zeit unbekannter männlicher Täter betritt unbefugt die Büroräume der Werkstatt und entwendet eine dreistellige Summe an Bargeld aus einer Geldkassette. Anschließend entfernt sich der Täter mit einem silbernen PKW. Der Täter konnte innerhalb des Gebäudes videografiert werden. Die Polizei bittet Zeugen sich unter Tel 05381/9440 bei der Polizei Seesen zu melden.

