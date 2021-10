Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Politische Parolen auf Gehweg und Schulhöfen geschmiert+Festnahme eines 34-Jährigen Diebes+Kat gestohlen+Auseiandersetzung+Unfälle und Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Politische Parolen auf Gehweg und Schulhöfen geschmiert

Unbekannte schmierten in der Nacht von Sonntag auf Montag auf dem Gehweg vor bzw. teilweise auch auf den Schulhöfen von fünf Gießener Schulen politische Parolen mit Bezug zu den Corona-Bestimmungen stehen. Über 20 Schriftzüge stellten Beamte in der Pestalozzistraße, Lützellindener Straße, Westanlage, Egerländer Straße und dem Lichtenauer Weg fest. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat dort am Wochenende etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter 0641/7006-2555.

Gießen: Mobiltelefon aus LKW gestohlen - 34-Jähriger festgenommen

Während ein Lkw-Fahrer am Montag gegen 11.15 Uhr auf einem Parkplatz im Aulweg Ware ablud, nutzte ein zunächst Unbekannter die Gelegenheit und stahl aus dem Führerhaus das Mobiltelefon und die Geldbörse mit 650EUR Bargeld Anschließend konnte der Dieb unerkannt flüchten. Etwa eine halbe Stunde später kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den 34-Jährigen und fand bei ihm ein gestohlenes Handy. Die Ermittlungen führten dann zu der Tat im Aulweg. Das Mobiltelefon konnte dem rechtmäßigen Eigentümer wieder ausgehändigt werden.

Gießen: Katalysatoren gestohlen

Auf einem Parkplatz in der Friedrich-List-Straße stahlen Unbekannte die Katalysatoren aus zwei Fahrzeugen. Zwischen 12.00 Uhr am Samstag und 14.50 Uhr am Montag schnitten die Diebe den Kat aus den PKW raus. Wer hat in der Friedrich-List-Straße am vergangenen Wochenende verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Feuerschale gestohlen

Am Eingang eines Baumarktes stahl ein Unbekannter in der Gottlieb-Daimler-Straße eine Feuerschale. Gegen 16.40 Uhr schlug der Dieb zu und stieg mit dem Diebesgut in einen schwarzen Porsche mit Frankenberger Kennzeichen. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Auseinandersetzung in Wohnung

Mehrere Streifenwagen waren Montagabend in der Straße Pfarrgarten im Einsatz. Gegen 21.10 Uhr meldeten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses eine heftige Auseinandersetzung in einer Wohnung in dem Gebäude. In dem Flur eines Obergeschosses traf die Streife auf mehrere Personen, darunter zwei sehr aufgebrachte Männer im Alter von 29 und 37 Jahren. Als die Beamten zu der in Frage kommenden Wohnung wollten, mischten sich das Duo ein und es kam kurzfristig zum Gerangel. Anschließend beruhigte sich die zunächst aufgeheizte Stimmung nach Zureden durch die Ordnungshüter wieder. Eine verletzte Bewohnerin öffnete dann die Wohnungstür. Nach ersten Erkenntnissen war offenbar der 37-jähriger Mann aus Gießen in die Wohnung der 30-jährigen eingedrungen. Anschließend schlug und trat er die Bewohnerin. Dabei erlitt sie mehrere Verletzungen im Kopfbereich und musste mit einem Krankenwagen erstversorgt werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 37-Jährigen und wegen Widerstand gegen den 29-Jährigen.

Gießen: Beim Parken BMW touchiert

1.500 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines BMW nach einer Unfallflucht am Montag (25.Oktober) in der Pistorstraße. Vermutlich touchierte ein Unbekannter zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr den schwarzen 1er BMW auf dem Parkplatz eines Baumarktes auf der Fahrerseite. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Staufenberg: Bei Parkmanöver Ford beschädigt

Am Montag (25.Oktober) zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter vermutlich bei einem Parkmanöver auf einem Parkplatz in der Porstendorfer Straße einen geparkten Ford. Als der Besitzer zu seinem blauen Tourneo Connect zurückkam, war dieser vorne links beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Audi beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen Samstag (23.Oktober) 21.00 Uhr und Sonntag (24.Oktober) 15.45 Uhr offenbar beim Ein- bzw. Ausparken in der Lützellindener Straße einen Audi an der Heckstoßstange und dem hinteren, linken Kotflügel. Der schwarze RS6 Avant parkte in Höhe der Hausnummer 25 am rechten Fahrbahnrand. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Linienbus kommt von Fahrbahn ab

Montagfrüh (25.Oktober) gegen 06.15 Uhr befuhr ein zunächst Unbekannter mit einem Linienbus die Landstraße 3131 von Pohlheim nach Gießen. Dabei kam der Bus von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Herumfliegende Fahrzeugteile beschädigten einen nachfolgenden LKW. Ein Zeuge informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 60-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 12.800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A45/Pohlheim: Warnbake beschädigt

Am Montag (25.Oktober) gegen 18.00 Uhr fand ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei auf der Autobahn 45 in Richtung Dortmund bei einer beschädigten Warnbake ein Kennzeichen. Vermutlich kam ein zunächst Unbekannter von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Warnbake. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Die Ermittlungen führten zu einem 52-jährigen Mann aus dem Landkreis München.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell