POL-GI: Folgemeldung zum Unfall am Gießener Nordkreuz (A480/B3)

Achtung! Korrektur der Unfallörtlichkeit! Bezug zur Pressemeldung vom 26.10.2021; 08.52 Uhr

Wir berichteten heute Vormittag über einen Unfall auf der Bundesstraße 3, bei dem ein Transporter aus bislang unbekannten Gründen umgekippt war und sich dabei zwei Personen verletzten. Der Unfall ereignete sich auf einem Verbindungsstück von der A480 auf die Bundesstraße 3.

Ein 49-jähriger Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis war mit seinem Transporter auf der Autobahn 480 aus Wettenberg kommend in Richtung Bundesstraße 3 unterwegs, als er auf einem Verbindungsstück die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in die Leitplanke prallte. Das Fahrzeug kippte auf die Seite und der Fahrer sowie sein 50-jähriger Beifahrer verletzten sich dabei schwer. Sie mussten mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste der Verkehr in Fahrtrichtung Marburg für etwa vier Stunden teil- bzw. vollgesperrt werden.

