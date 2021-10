Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Offenbar fahrlässige Brandstiftung als Ursache bei Brand in Klinik festgestellt + 25-Jähriger mit Stichverletzungen in Klinik + Unfall im Begegnungsverkehr

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 25.10.2021:

Offenbar fahrlässige Brandstiftung als Ursache bei Brand in Klinik festgestellt + 25-Jähriger mit Stichverletzungen in Klinik + Unfall im Begegnungsverkehr

Gießen: Brand in Uniklinik - Verletzte und hoher Sachschaden - Kripo und Sachverständige im Einsatz - Offenbar fahrlässige Brandstiftung als Ursache festgestellt

Beim einem Zimmerbrand in der Universitätsklinik in der Rudolf-Buchheim-Straße mussten mehrere Personen mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation behandelt werden. Über 100 Feuerwehrangehörige und Polizeibeamte waren im Einsatz.

Gegen 00:15 Uhr (Samstag, 23.10.21) setzte die Rettungsleitstelle die Polizei über den Brand auf einer Station im Erdgeschoss der Uniklinik in Kenntnis. Über ein Dutzend Personen mussten aus der Station evakuiert werden. Ein Übergreifen auf andere Zimmer/Stationen konnte verhindert werden. Die Feuerwehr löschte den Vollbrand des Zimmers. Zur Anzahl der Verletzten können noch keine Angaben gemacht werden. Mehrere Räume waren durch das Feuer stark verrußt. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf etwa 1.000.000 Euro geschätzt.

Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei und des Landeskriminalamtes haben die Brandstelle am Montagnachmittag untersucht. Ein technischer Defekt konnte ausgeschlossen werden. Vielmehr ergaben sich Hinweise auf eine fahrlässige Brandstiftung. Ersten Ermittlungen und Untersuchungen zur Folge hat eine Zigarettenkippe in dem Zimmer den Brand offenbar verursacht. Gegen die 79 - Jährige, die sich als Patientin zuletzt dort aufhielt, wurden Ermittlungen eingeleitet. Die Ermittlungen dauern jedoch noch an.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung in der Frankfurter Straße - 25-Jähriger mit Stichverletzungen in Klinik

Die Polizei sucht nach einer Auseinandersetzung in der Frankfurter Straße nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen gerieten ein 25-Jähriger aus Rheinland-Pfalz und ein Unbekannter vor einer Gaststätte in Streit. In dessen Verlauf schlugen sich die Kontrahenten. Der Unbekannte ging dann offenbar in die Kneipe. Als er wieder herauskam, stach er mit einem Messer vermutlich mehrmals auf den 25-Jährigen ein. Ein 22-jähriger Zeuge ging dazwischen und wurde dabei leicht verletzt. Erst einen Tag später lässt sich das Opfer mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandeln. Ein Mitarbeiter der Klinik informierte die Polizei über die Schnittverletzungen des Mannes, so dass die Ermittlungen erst dann ins durchgeführt wurden. Beschreibungen des Tatverdächtigen: Der Unbekannte ist zwischen 160 und 165 groß. Er hat eine kräftige Statur, lange dunkle Haare, eine Tätowierung am Oberarm und war dunkel gekleidet. Nach Angaben des Zeugen soll der Mann ein südländisches Erscheinungsbild haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat die Auseinandersetzung in der Frankfurter Straße Freitagfrüh gegen 04.00 Uhr beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Zeugenaufruf nach Sexualdelikt

Die Kriminalpolizei sucht nach einem Sexualdelikt von Sonntagfrüh in der Wingertshecke nach Zeugen. Ein 23-jährige Frau aus Gießen war gegen 04.00 Uhr zu Fuß unterwegs. Dabei kam ihr ein unbekannter Mann entgegen, welcher sie grüßte. Als sie in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses betrat, stand plötzlich der Unbekannte hinter ihr und drängte sie in das Gebäude. Er zog ihr den Rock und die Strumpfhose herunter und fasste sie mehrmals unsittlich an. Nachdem sie sich mehrere Minuten wehrte, konnte sie sich in eine Wohnung flüchten. Beschreibung des Tatverdächtigen: Der Mann ist zwischen Mitte 30 und Mitte 40 Jahre alt und etwa 175 bis 180 cm groß. Er hat eine normale Figur und dunkle Haare. Er sprach Deutsch mit Akzent. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Einbruch in Studentenwohnheim

Aus einem Studentenwohnheim in der Marburger Straße stahlen Unbekannte Bargeld, ein Laptop, eine Uhr und eine Spielekonsole. Die Unbekannten drangen am Samstag zwischen 00.30 und 11.15 Uhr offenbar über ein Fenster ein und flüchteten anschließend mit dem Diebesgut. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: PKW in Allendorf an der Lahn gestohlen

Unbekannte stahlen in der Straße "Altes Gericht" einen braunen Mercedes (E-Klasse) mit dem amtlichen Kennzeichen GI-YK 123. Die Tat ereignete sich bereits Mitte Oktober, zwischen dem 10.10.2021 und 16.10.2021. Wer kann Angaben zum Verbleib der E-Klasse oder den Kennzeichen machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Opel beschädigt

In der Krofdorfer Straße beschädigten Unbekannte einen geparkten Opel. Die Tat ereignete sich zwischen 20.00 Uhr am Freitag und 14.00 Uhr am Sonntag. Zeugen, die Angaben zum Verursacher des Schadens an der Motorhaube des schwarzen Corsa machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Kontrollen im Stadtgebiet

Im Rahmen des Konzeptes sicheres Gießen führten Beamte der Polizeidirektion Gießen am Freitag Kontrollen im Gießener Stadtgebiet durch. Als sie im Uferweg mehrere Personen kontrollieren wollten, flüchtete einer. Nach einer kurzen Verfolgung konnten sie den Mann festnehmen. Bei seiner Verfolgung fanden sie eine geringe Menge an Kokain und Drogen-Zubehör. Sie stellten die Gegenstände sicher, leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein und erteilten dem Festgenommenen einen Platzverweis. Anschließend entdeckten sie in einer naheliegenden Hecke neu verpackte Einwegspritzen. Nachdem die Kontrolleure sie einsammelten, entsorgten sie diese. Unter der Sachsenhäuser Brücke in der Rodheimer Straße überprüften sie drei Personen, die wegen Betäubungsmittel-Delikten hinreichend bekannt sind und erteilten ihnen einen Platzverweis. Weitere Kontrollen folgen in den nächsten Tagen und Wochen.

Grünberg: Gurt- und Handyverstöße bei Verkehrskontrollen

Bei Verkehrskontrollen in der Gießener Straße stellten Polizisten mehrere Handy- und Gurtverstöße fest. Dabei wurden die Gießener und Grünberger Beamten von Studierenden der HFPV, die sich aktuell im Rahmen ihres Studiums im Praktikum bei der Bereitschaftspolizei in Lich befinden, unterstützt. Während fünf Fahrzeugführer während der Fahrt ihre Finger nicht vom Mobiltelefon lassen konnten, waren drei Fahrzeuglenker nicht angeschnallt. Sie müssen in den nächsten Tagen ein Bußgeld bezahlen. Darüber hinaus nahmen die Ordnungshüter zwei Personen fest.

Gießen: Kennzeichen gestohlen

Im Riegelpfad stahlen Unbekannte das Kennzeichen (GI VC 707 E) eines geparkten Mercedes. Sie montierten zwischen 20:30 Uhr Samstag (23.10.2021) und 08:00 Uhr Sonntag (24.10.2021) das Nummernschild des schwarzen Benz ab. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Nummernschildes machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Linden: BMW beschädigt

An mehreren Stellen in Großen-Linden parkte ein BMW am Donnerstag (21.Oktober) zwischen 07.00 Uhr und 18.00 Uhr. Unter anderem parkte der silberfarbene X4 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes im Arnsburger Weg, in der Obergasse, im Tannenweg, in der Goethestraße und in der Bahnhofstraße. Offenbar beschädigte ein bislang Unbekannter das Fahrzeug vorne links und fuhr davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Langgöns: Unfall im Begegnungsverkehr

Eine 20-jährige Frau aus Langgöns in einem VW befuhr am Samstag (23.Oktober) gegen 10.40 Uhr die Hauptstraße in Oberkleen in Richtung Niederkleen. In Höhe der Hausnummer 32-36 kam der VW-Fahrerin ein unbekanntes Fahrzeug entgegen und es kam zu einer Berührung der Außenspiegel. Der Unbekannte hielt zunächst an, fuhr nach kurzer Zeit jedoch davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligtem nachzukommen. Es entstand nur geringer Sachschaden. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen weißen Mittelklassewagen. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Parken Audi touchiert

Am Freitag (22.Oktober) zwischen 08.30 Uhr und 17.30 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße einen geparkten Audi. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen A3 zurückkam, war dieser an der rechten, hinteren Radabdeckung beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Pohlheim: Bei Parkmanöver Audi touchiert

5.000 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Audi nach einer Unfallflucht zwischen Freitag (22.Oktober) 15.30 Uhr und Samstag (23.Oktober) 09.30 Uhr in der Straße "Am Kirchgarten" in Holzheim. Vermutlich bei einem Parkmanöver touchierte ein Unbekannter den lilafarbenen A3 an der vorderen Stoßstange. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: VW beschädigt

Zwischen Samstag (16.Oktober) 09.00 Uhr und Dienstag (19.Oktober) 12.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter in der Berliner Straße (Höhe 14) in Lützellinden einen geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem schwarzen Polo zurückkam, war dieser an der Fahrertür beschädigt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Staufenberg: Außenspiegel abgefahren

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Samstag (23.Oktober) 19.00 Uhr und Sonntag (24. Oktober) 09.00 Uhr offenbar beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand der Straße "An der Mooseburg" geparkten schwarzen Dacia Duster. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 400 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A5/Münzenberg: Im Stau Rückwärtsgefahren

Am Sonntag (24.Oktober) gegen 15.45 Uhr befuhr ein 72-jähriger Mann in einem Wohnmobil die Bundesautobahn 5 von Frankfurt in Richtung Gießen. Im Bereich des Gambacher Kreuz kam es zu einem Stau und der Wohnmobil-Fahrer hielt an. Ein vor dem Wohnmobil stehender Unbekannter fuhr plötzlich rückwärts gegen das Wohnmobil. Nach einer kurzen Diskussion entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen KIA Ceed mit Kennzeichen CLP. Wer hat das Geschehen beobachtet und kann Angaben machen? Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

A480/Wettenberg: Unfall beim Spurwechsel

Am Samstag (23.Oktober) gegen 17.55 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann aus Heuchelheim in einem BMW den linken Fahrstreifen und ein 25-jähriger Mann aus Gießen in einem Porsche den rechten Fahrstreifen der Querspange zwischen Bundesautobahn 485 und A480 von Gießen in Richtung Wettenberg. Vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten, wechselte der BMW-Fahrer auf die rechte Spur und es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß mit dem Porsche. Nach dem Zusammenstoß prallte der BMW gegen die Mittelleitplanke. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe 11.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen: Zusammenstoß mit Radfahrer

Eine 70-jährige Frau aus Gießen in einem Mazda befuhr am Sonntag (24.Oktober) gegen 14.40 Uhr die Straße "Sportfeld" in Klein-Linden. Offenbar übersah die Mazda-Fahrerin einen 21-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg unterwegs war und in die Straße "Sportfeld" einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich glücklicherweise niemand verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lollar: Beim Parken BMW beschädigt

Am Sonntag (24.Oktober) gegen 14.40 Uhr stieß beim Parken in der Ostendstraße eine 49-jährige Frau in einem Mercedes gegen einen geparkten BMW. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Reiskirchen: Vorfahrt missachtet

Ein 31-jähriger Mann aus Reiskirchen in einem BMW befuhr am Montag (25.Oktober) gegen 06.30 Uhr die Oberhoferstraße und beabsichtigte nach links in die Grünberger Straße abzubiegen. Offenbar übersah der Reiskirchener dabei den BMW eines 34-Jährigen, der auf der Grünberger Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Langgöns: Zusammenstoß auf Kreuzung

Am Montag (25.Oktober) gegen 09.50 Uhr befuhr eine 25-jährige Langgönserin in einem BMW die Erlenstraße. An der Kreuzung zur Leihgesterner Straße übersah die BMW-Fahrerin offenbar eine 26-jährige Frau in einem VW, die in Richtung Leihgestern fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die VW-Fahrerin leichte Verletzungen zu zog. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Linienbus streift VW

Am Montag (25.Oktober) gegen 10.50 Uhr befuhr eine 41-jährige Frau in einem Linienbus die Reichenberger Straße stadteinwärts. Beim Vorbeifahren streifte der Bus nach dem Kreuzungsbereich Rodtbergstraße/ Reichenberger Straße einen VW. Es entstand Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell