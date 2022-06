POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Seesen -Brand an Anbau eines Mehrfamilienhauses Am 26.06.2022, gegen 07:20 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Feuererwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei zu einem Brand in der Gartenstraße in 38723 Seesen gerufen. Dort war auf einer im 1. OG eines Mehrfamilienhauses angebauten Terrasse und dem dazugehörigen Wintergarten ein Feuer ausgebrochen. Da der ...

