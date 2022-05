POL-PDLD: Haus mehrfach beschädigt

Polizeidirektion Landau

In der Nacht von Freitag auf Samstag und in der Folgenacht wurde ein Wohnhaus in der Brunnenstraße in Maikammer zweimal von unbekannten Tätern aufgesucht. In der ersten Nacht wurde an dem eingerüsteten Haus die Klingel abgetreten und die frisch gestrichene Fassade mit Schuhabdrücken beschmiert. In der zweiten Nacht wurden zwei rot-/weiße Warnbaken vom Gerüst abgerissen und auf die Straße geworfen.

Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei Edenkoben in Verbindung setzen.

