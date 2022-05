Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Unfallflucht im Barbarossatunnel

Annweiler (ots)

Am Sonntag, den 29.05.2022, befuhr gegen 15:00 Uhr eine dreiköpfige Familie die Bundesstraße 10 in Richtung Landau. Im Barbarossatunnel bei Annweiler kam ihnen ein grauer Audi mit Teilkennzeichen "MA" für Mannheim entgegen. Dieser überfuhr aus noch unbekannten Gründen die Mittellinie und touchierte den Skoda/Kombi der Familie. Hierbei ging der Spiegel des Skoda zu Bruch. Obwohl der Unfallverursacher den Zusammenstoß bemerkt haben muss, verließ dieser ohne anzuhalten die Unfallörtlichkeit. Wer Angaben zu dem Unfallgeschehen oder zu dem Verursacher machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Annweiler unter 06346/964619 in Verbindung zu setzen.

