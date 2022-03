POL-ESW: Versuchter Betrug mittels "WhatsApp"-Messenger; Polizei gibt Tipps

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unbekannte klauen Quad; Polizei sucht Zeugen In der Straße "Klosterfreiheit" in Meißner-Germeorde haben Unbekannte ein gelbes Quad (Marke: Her Chee Industrial Co. Ltd; Modell ATV 50) geklaut, welches in einer Hofeinfahrt abgestellt war. Das Fahrzeug ist zwischen Dienstagabend 19.00 Uhr und Mittwochmorgen 09.00 Uhr abhandengekommen und hat noch einen Wert von 100 Euro. Gegen 04.00 Uhr ...

mehr